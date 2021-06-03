Титов намерен требовать смягчения меры пресечения для арестованного в Сочи главы санатория

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что намерен добиваться изменения меры пресечения для арестованного генерального директора санатория "Знание" в Сочи Дмитрия Богданова на более мягкую.

"Содержание предпринимателей в СИЗО на стадии предварительного следствия, в соответствии со ст. 108 УПК, не допускается. Поэтому любое нарушение закона в этом смысле является недопустимым. Будем требовать, чтобы мера пресечения была другой", - сказал он в четверг в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме, комментируя ситуацию с арестом бизнесмена Богданова.

Центральный районный суд Сочи ранее арестовал генерального директора санатория "Знание" Дмитрия Богданова на один месяц и 28 суток, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.