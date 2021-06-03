"Яндекс", "Ланит", Gigabyte и ВТБ запустят производство серверов в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Яндекс", "Ланит", Gigabyte и ВТБ создадут совместное предприятие (СП) для запуска производства серверов в России. Об этом говорится в сообщении IT-компании.

"Яндекс" запускает производство серверов совместно с группой компаний "Ланит", производителем компьютерной техники Gigabyte и банком ВТБ. Компании создадут совместное предприятие, которое откроет центр разработок. Он будет проектировать серверы и предлагать свою продукцию в России и за рубежом. Соглашение об этом было подписано 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.

Согласно данным "Яндекса", для производства серверов СП построит завод в России. Завод будет производить серверы и системы хранения данных для дата-центров, а также шлюзы и компоненты умных устройств, например для интернета вещей. Первые серверы должны быть выпущены уже в 2022 году.

"Яндекс" и Gigabyte предоставят патенты, технологии и собственные разработки серверного оборудования. Специалисты Gigabyte также будут заниматься запуском и отладкой производства. "Яндекс" и "Ланит" выделят инвестиции для проекта. Кроме того, "Ланит" обеспечит дистрибуцию и сервисные центры. ВТБ выступит финансовым инвестором СП", - указали в компании.

До открытия завода "Яндекс" планирует частично перенести производство своих серверов из Китая и Тайваня в Россию. Компания не только будет устанавливать эти серверы в собственных дата-центрах и использовать для расширения облачной платформы Yandex.Cloud, но и вместе с партнерами предложит их рынку. Серверы "Яндекса" можно использовать для хранения информации, машинного обучения, работы с большими данными и других задач.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.