ФАС допускает временный характер повышения норм продажи бензина на бирже до 15%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) допускает временный характер повышения нормативов продажи бензина на бирже, вопрос необходимо обсуждать с Минэнерго, заявил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский в кулуарах ПМЭФ.

"Этот вопрос поднимался, поднимался и нами, но пока он увеличен до 11%. Если на бирже будет продаваться достаточный объем, запасы будут на нормальном уровне, то тогда такой необходимости не будет. Но теоретически в отдельные периоды времени увеличивать до 15% может иметь смысл, но это надо решать совместно и с Минэнерго, с правительством. Такие идеи были, но пока они не реализованы, и конкретных шагов нет. Сейчас ситуация достаточно стабильная", - сказал глава ФАС.

По его словам, когда возникнет необходимость, будут какие-то риски роста цен, тогда могут быть обсуждения этого вопроса, "потому что это достаточно действенный механизм".