Препараты для лечения онкологии и других заболеваний планируют производить в Подмосковье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Научно-производственный комплекс для разработки и производства лекарственных препаратов планируется построить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Подмосковье. Соответствующее соглашение подписали в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент ГК "Рус Биофарм" Сатия Карм Пуния на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно материалам пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в рамках проекта запланировано производство препаратов для лечения онкологических и других сложных социально значимых заболеваний. Предполагаемый объем инвестиций составляет 3 млрд рублей. Благодаря реализации проекта будет создано около 240 рабочих мест.

Среди мер поддержки со стороны властей - возмещение части прямых понесенных затрат, налоговые льготы, предоставление земельного участка в аренду без торгов, подключение к инженерным сетям.

Строительство комплекса начнется в 2021 году, завершение запланировано на первый квартал 2023 года.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.