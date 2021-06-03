ММК будет использовать "зеленую" энергию, чтобы снизить "углеродный след"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Энергетический концерн Fortum договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики, соответствующее соглашение подписано на площадке Петербургского международного экономического форума. ММК будет использовать "зеленую" энергию, производимую Fortum, что поможет снизить "углеродный след", сообщили в пресс-службе ММК.

"В соглашении зафиксировано намерение ПАО "ММК" использовать "зеленую" энергию, производимую российским подразделением Fortum и его совместными предприятиями на принадлежащих им ветряных и солнечных электростанциях. В России Fortum напрямую или через СП владеет крупнейшим портфелем в области ветровой и солнечной энергетики, объем которого превышает 2 ГВт. Использование в производственных процессах электроэнергии из чистых и возобновляемых источников позволит ММК снизить "углеродный след" своей продукции", - говорится в сообщении.

Соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев и исполнительный вице-президент корпорации Fortum, генеральный директор ПАО "Фортум" Александр Чуваев.

"Снижение "углеродного следа" - одна из главных задач, стоящих сегодня перед черной металлургией. ММК как ответственная и современная компания с каждым годом сокращает выбросы парниковых газов в атмосферу, наша цель - к 2025 году снизить объем выброса CO2 на 2,2 млн тонн и достичь показателя удельного выброса СО2 1,8 т/т. Уверен, что сотрудничество с Fortum, крупнейшей компанией в области зеленой энергетики в России, позволит нам ускориться на пути к этой цели", - приводят в сообщении слова генерального директора ПАО "ММК" Павла Шиляева.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России, осуществляя производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.