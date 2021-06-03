Общероссийский народный фронт и "Почта России" заключили соглашение о сотрудничестве

САНКТ ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) заключил с "Почтой России" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве в рамках акции #МыВместе. Об этом говорится в сообщении "Почты России".

Соглашение подписали руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и генеральный директор "Почты России" Максим Акимов.

Согласно документу, сотрудники "Почты России" будут помогать активистам Народного фронта с доставкой продуктов и лекарств пожилым и маломобильным гражданам в труднодоступные населенные пункты страны. Помощь будет оказываться на основе заявок, которые поступают на горячую линию общероссийской акции #МыВместе и в информационную систему обработки обращений "ОНФ.Помощь".

"Заявки на помощь от граждан продолжают поступать. В редких случаях не удается оперативно ее оказать, потому что участники акции просто физически не могут добраться быстро до отдельных населенных пунктов. И здесь нам особенно важна поддержка сотрудников "Почты России", - отметил Кузнецов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.