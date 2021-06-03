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ПМЭФ-2021

В Минфине заявили, что Россия продолжит снижать долю доллара в резервах

В ведомстве отметили, что Минфин и ЦБ намерены уходить от прежней валютной инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Россия продолжит снижать долю доллара в своих резервах, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев, выступая на сессии ПМЭФ.

"В ФНБ недавно была снижена доля доллара. Это только первый шаг, такие действия будут расширяться", - отметил Колычев.

Он подчеркнул, что Минфин и ЦБ намерены уходить от прежней валютной инфраструктуры. "Эти сдвиги постепенно происходят, и они неизбежны. Страны, которые подвергаются санкциям, просто быстрее эту эволюцию проходят. В этом смысле стратегическое направление, которое мы видим в правительстве совместно с ЦБ - это постепенный уход от использования этой инфраструктуры", - сказал замглавы Минфина.

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РоссияПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
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