В программу маркировки войдут велосипеды, БАДы, упакованная питьевая вода и антисептики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Следующими в программу маркировки товаров войдут велосипеды, БАДы, упакованная питьевая вода и антисептики. Об этом замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов сообщил в интервью НТВ в рамках Петербургского экономического форума.

"Велосипеды - это просьба производителей, БАДы, сейчас с конца года начинается маркировка упакованной питьевой воды, антисептики. Ну и дальше, работая с бизнесом, мы будем принимать предложения, их оценивать и вовлекать новые товарные группы", - сказал замминистра.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.