Нижегородская область и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Нижегородская область будет развивать сотрудничество с Роскосмосом в сфере инновационной деятельности, импортозамещения, диверсификации производства на предприятиях региона. Соответствующее соглашение подписали в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Реализация соглашения будет способствовать развитию инновационной деятельности на территории Нижегородской области, импортозамещению, диверсификации производств нижегородских предприятий, а также популяризации космической деятельности, сохранению наследия отечественной космонавтики", - процитировали слова Никитина в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

По его словам, особенно актуален сегодня вопрос подготовки кадров для отрасли. "В Нижегородской области очень сильные вузы, создан научно-образовательный центр мирового уровня, действует мощный IT-сектор. В ближайших планах - создание инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина". Нам важно, чтобы этот интеллектуальный потенциал реализовывался и в отечественной космонавтике", - сказал Никитин.

В рамках соглашения Роскосмос будет способствовать развитию в регионе системы подготовки кадров для ракетно-космической промышленности, организовывать апробацию российских технических средств и технологий в области космической деятельности нижегородскими промышленными предприятиями, образовательными и научными организациями. Госкорпорация также готова совместно с регионом внедрять передовые технические и технологические решения.

До 2024 года на развитие Нижегородского образовательного центра планируется направить более 12 млрд рублей. В планах его работы - создание ИНТЦ "Квантовая долина", который станет инфраструктурной площадкой реализации инновационных проектов участников центра.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.