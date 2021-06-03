Свыше 70% предпринимателей в России заявили об ухудшении своего положения в I квартале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Почти три четверти российских бизнесменов заявили об ухудшении своего положения в первом квартале 2021 года по сравнению с предыдущими периодами. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Сейчас мы фиксируем, что первый квартал 2021 года оказался хуже, чем третий и четвертый кварталы 2020 года. Мы провели очередной мониторинг, и в докладе президенту РФ я буду докладывать об этом: о том, что финансовые результаты ухудшаются, сказали 73% предпринимателей. Еще 2,9% заявили о том, что они закрылись в первом квартале, кроме того, почти 8% говорят о готовности к закрытию", - отметил Титов.

По его мнению, если будет третья волна коронавируса, которая повлечет ограничения по режиму работы предприятий, "это будет очень сложно, бизнес легко не отделается".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.