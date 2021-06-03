Дворкович: государство должно регулировать рынок продовольствия "нежно"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Государство должно играть свою роль на продовольственном рынке, но делать это "нежно", считает председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Я вчера был на форуме по ретейлу, и мне кажется, что уместной здесь является цитата из фильма "Место встречи изменить нельзя": "Как держать, Глеб Егорыч?" - "Нежно". Этот рынок нужно держать нежно и не действовать топорно. Я уверен", - сказал он в опубликованном в четверг интервью РБК.

Дворкович отметил, что выступает за рыночные механизмы регулирования, но "на рынке продовольствия без роли государства никак". Он также подчеркнул необходимость ответственного поведения со стороны бизнеса, который должен с пониманием относиться к действиям государства. "Даже то, что касается сейчас тренда на больший контроль на продовольственных рынках, цены и так далее. Есть же примеры абсолютно разумных, понятных действий без всякого давления, а именно в результате диалога", - пояснил собеседник издания.