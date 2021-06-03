Глава АСИ сообщила, что около 20 тыс. несовершеннолетних в РФ занимаются бизнесом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Количество несовершеннолетних предпринимателей в России увеличивается, их число достигло 20 тысяч. Об этом сообщила в четверг глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сегодня увеличивается доля несовершеннолетних предпринимателей. <...> Оказалось, 20 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет сегодня официально платят налоги", - сказала она на одной из сессий форума, посвященных молодежному предпринимательству.

По мнению Чупшевой, "нужно смотреть и создавать возможности для ребят, которые хотят открыть свой первый бизнес, проявить себя, реализовать себя, нужно поддержать их".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.