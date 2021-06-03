Размещение пятилетних облигаций Москвы состоится в форме аукциона 10 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Москва выходит на рынок с пятилетними облигациями городского внутреннего займа. Аукцион по размещению облигаций запланирован на Московской бирже на 10 июня, сообщила в четверг ТАСС министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

"В соответствии с программой внутренних заимствований на текущий год, мы предлагаем рынку пятилетние городские облигации, аукцион по размещению которых планируется провести 10 июня. Рассчитываем, что 73-й выпуск городских облигаций заинтересует инвесторов", - сказала она.

Как уточнили в пресс-службе департамента, номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей, ставка купонного дохода - 7,2% годовых. Величина купонного дохода по одной облигации за каждый купонный период составит 35,90 рублей.

Количество облигаций 73-го выпуска, предлагаемое к размещению на аукционе, - 35 млн штук. Ожидаемый ориентир доходности к MOEX GCURVE с сопоставимой дюрацией будет объявлен позднее. Облигации включены в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Срок обращения данных ценных бумаг с постоянным купонном лизолом составляет 5 лет. Каждый купонный период равен 182 дням. В течение срока обращения облигаций предусматривается 10 купонных периодов.

Очередной заем

Москва продолжает реализацию программы государственных внутренних заимствований. После успешного размещения части 72-го выпуска и 74-го "зеленого" выпуска городского облигационного (внутреннего) займа планируется провести эмиссию 73-го выпуска (RU25073MOS0). Размещение облигаций состоится в режиме торгов "Размещение: Аукцион".

"Эмиссия зеленых семилетних и классических трехлетних ценных бумаг показала заметное превышение спроса над предложением. Наибольшую активность проявили банки, инвестиционные фонды и управляющие компании", - подчеркнула Зяббарова.

Она пояснила, что целью заимствований является финансирование инфраструктурных проектов, стимулирование экономического роста и улучшение качества городской среды. Государственные инвестиции в развитие города способствуют привлечению в экономику частного капитала, приводят к росту предпринимательской активности и дальнейшему расширению доходной базы бюджета Москвы

"Облигации 73-го выпуска являются высоконадежным и ликвидным финансовым инструментом со ставкой купонного дохода выше банковских депозитов и уровня инфляции. Они могут быть рассмотрены к приобретению как институциональными участниками фондового рынка, так и физическими лицами. Физические лица смогут приобрести облигации Москвы через профессиональных участников рынка ценных бумаг", - заверили в департаменте финансов.