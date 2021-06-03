Руководитель проекта "Остров фортов" пригласила к финансовому участию в нем ДОМ.РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Руководитель проектного офиса туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу предложила институту развития ДОМ.РФ принять участие в реализации проекта кластера в Кронштадте. Такое предложение Шойгу высказала на сессии ПМЭФ "Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий".

"Мы открыли первую очередь парка, детский лагерь и будем открывать вторую очередь. В сентябре этого года начнется комплексная реализация всех строительных объектов, надеюсь, что ДОМ.РФ здесь поможет нам и нашим инвесторам с точки зрения дешевых денег на долгий срок через механизм инфраструктурных облигаций", - сказала Шойгу.

По ее словам, уже около 44 млрд инвестиций привлечено в проект кластера. Инвестиционные соглашения еще на 22 млрд рублей планируется подписать в площадке ПМЭФ. Так, Минстрой России, правительство Санкт-Петербурга и АНО "Остров фортов" уже договорились о выделении 8 млрд рублей на создание объектов транспортной инфраструктуры в Кронштадте.

По словам Шойгу, на территории кластера расположено 19 объектов инфраструктуры, которые находятся под охраной. "Мы находимся на территории под охраной ЮНЕСКО, поэтому у нас есть достаточно значительное количество ограничений. Помимо этого, это прибрежная зона. Поэтому здесь взаимодействие с ДОМ.РФ в рамках кадастрирования участков и взаимодействие с Росреестром в рамках выявления границ для нас является ключевым", - добавила она.

О парке

Музейно-исторический парк "Остров фортов" - это центральное общественное пространство одноименного туристско-рекреационного кластера Кронштадта. Важной составляющей проекта является реставрация кронштадтских фортов "Император Александр I", "Петр I" и "Кроншлот", входящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце 2020 года завершились проектно-изыскательные работы на фортах. Их планируется отреставрировать к 2024 году.

13 мая 2019 года была зарегистрирована автономная некоммерческая организация по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов". Учредителями выступили Минобороны России и город Санкт-Петербург. Проект кластера предполагает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота с конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов, двух современных отелей, марины для яхт и катеров на 509 мест, двух жилых кварталов с прилегающей социальной инфраструктурой - двух детских садов на 230 мест, лицея для 550 учащихся, а также поликлиники и многофункционального спортивного центра.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.