Мишустин поручил организовать пресс-конференцию, посвященную достижениям авиастроения РФ

УЛЬЯНОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым больше рассказывать о достоинствах отечественных самолетов. Он поручил Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), корпорации "Иркут" и Минпромторгу организовать пресс-конференцию, посвященную этой теме.

"Надо вам больше рассказывать людям. Вы же сами летаете на этих машинах, они надежны. Надо говорить об этом с людьми, надо объяснять, рассказывать о том, какие мы сделали прорывы в сервисной части", - сказал председатель правительства главе ОАК Юрию Слюсарю в четверг в ходе своей рабочей поездки в Ульяновск, где он посетил ряд авиапредприятий. Мишустин считает необходимым делать акцент на преимуществах российских самолетов.

"У меня просьба, чтобы об этом вы - ОАК, [глава Минпромторга РФ] Денис Валентинович Мантуров, коллеги из "Иркута" - рассказали. Сделали пресс-конференцию, собрали людей, рассказали, насколько, по вашим данным, хороша эта машина", - поручил премьер. Представители ОАК заверили, что проведут соответствующее мероприятие в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС) в этом году.

Слюсарь сообщил Мишустину, что в настоящий момент в эксплуатации находится 150 самолетов Sukhoi Superjet 100, еще 30 машин будет передано авиакомпаниям в текущем году. По его словам, по уровню налета этот лайнер не уступает западным конкурентам. "По надежности у нас уровень исправности сейчас под 80 процентов, по авиакомпании "Россия" он превышает 80%, он [составляет] 88%", - сказал руководитель ОАК, уточнив, что в среднем по миру бенчмарк оценивается в 80-85%.