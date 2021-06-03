Абрамченко заявила, что оснований для отмены плавающей экспортной пошлины на зерно нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко не видит оснований для отмены плавающей экспортной пошлины на зерно, которая заработала 2 июня 2021 года.

"Я не вижу оснований [отменять пошлину], этот инструмент новый, он только начинает работать", - заявила она журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Вице-премьер также назвала квотирование экспорта зерна из России вынужденной мерой для того, чтобы сохранить объем зерна в стране. Она также напомнила, что сейчас прорабатывается возможность зерновых и сахарных интервенций.

"Российская Федерация принимает меры, которые связаны все-таки с рыночными механизмами, и решение о введении плавающей пошлины, которое вступает в силу со 2 июня - это необходимая мера, которая позволит, с одной стороны, нашим растениеводам продолжать увеличивать и наращивать свой потенциал по выращиванию зерновых культур. Все средства, которые будут в виде этой дельты направлены в бюджет, вернутся нашим растениеводам. С другой стороны, мы позволим сохранить внутренний рынок от таких мировых колебаний. То есть зерно останется для мукомолов, для хлебопеков, для пищевой промышленности и для животноводства, что очень важно, потому что на мировом рынке сейчас ещё тенденция по сильному сокращению предложения кормов для животноводства", - считает Абрамченко.

По ее словам, мировой агропродовольственный рынок продолжает находиться в постковидной конкурентности. Страны наращивают запасы. Страны столкнулись с тем, что предложение на рынке продовольствия сократилось, поэтому основные направления, по которым продолжается активный спрос со стороны государства - это зерно, масличные культуры, сахар и растительное масло.

Механизм плавающей пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя заработал в России со 2 июня 2021 года, он пришёл на смену фиксированным ставкам на вывоз этой продукции за рубеж. Согласно документу пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну. В таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит $185 за тонну. Срок пошлины не ограничен.

Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.

Как сообщил 28 мая Минсельхоз, со 2 по 8 июня экспортная пошлина на пшеницу и меслин составит $28,1 за тонну, пошлина на экспорт ячменя - $39,6 за тонну, кукурузы - $52,2 за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана, исходя из индикативной цены в размере $240,2 за тонну, на ячмень - при цене в $241,7 за тонну, на кукурузу - $259,7 за тонну. Ставки применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения (но не ранее чем со 2 июня) и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.