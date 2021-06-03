РЖД и Роснано договорились о развитии технологий железнодорожного транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. РЖД и Роснано на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о совместном развитии технологий в сфере железнодорожного транспорта. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Документ предполагает научно-техническое взаимодействие в области внедрения и продвижения инновационных продуктов железнодорожной отрасли. Совместная деятельность компаний будет сосредоточена на таких направлениях, как двигательные энергетические установки, композиционные материалы и покрытия, цифровизация подвижного состава и инфраструктурных объектов, мультиспектральное компьютерное зрение и роботизация.

Также в фокусе внимания сторон - ресурсосберегающие и "зеленые" технологии и квантовые коммуникации. В рамках соглашения РЖД будет разрабатывать технические требования к инновационной продукции, предоставлять инфраструктуру и подвижной состав для проведения испытаний новых технологий. Роснано, в свою очередь, займется организацией производства опытных образцов инновационной продукции и проведения их испытаний для решения технологических задач, которые стоят перед РЖД.