Борисов: все виновные в хищениях при строительстве Восточного получат по заслугам

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ни один факт хищений при строительстве космодрома Восточный не окажется без внимания, виновные получат по заслугам, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала РБК.

"Мы проводим соответствующую работу и по предупреждению хищений, и, конечно, по пресечению всех этих фактов <...>. Будет проводиться, безусловно, аудит всех тех затрат. Будут приниматься действенные меры. Я вам ответственно могу заявить, что, конечно, ни один факт вот этих безобразий не останется без внимания и каждый получит по заслугам", - сказал Борисов.

По его словам, создана правительственная комиссия, которая отвечает за строительство основных крупных строек на Дальнем Востоке, включая космодром Восточный, под руководством Марата Хуснуллина. Вице-премьер отметил, что уже намечены планы по наращиванию темпов строительства, чтобы войти в график.

"Конечно, это негативные моменты. Они мало того, что сами по себе неприятны, потому что тратятся и разворовываются бюджетные средства. Причины, как всегда, носят комплексный, системный характер. Это и организационные вещи, это неквалифицированный и нечистый на руку персонал, который отвечает за проведение всех тех работ, трат, на которые выделяются бюджетные средства", - сказал Борисов.

Он отметил, что находится в контакте с правоохранительными органами и получает всю необходимую информацию. "Но то, что эта проблема, к сожалению, длится уже несколько лет, - это факт, скрывать его нет смысла. Я думаю, что необходимы и кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточены контроль за движением и расходованием бюджетных средств. Это те известные меры, которые нужно предпринимать, чтобы исключить эти безобразия", - заключил Борисов.