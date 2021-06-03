"Газпром энергохолдинг" изучает возможность покупки нескольких активов в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) изучает возможность покупки нескольких активов в РФ, в том числе компании "Квадра", но окончательного решения по этим вопросам не принято. Об этом сообщил ТАСС глава ГЭХ Денис Федоров в кулуарах ПМЭФ.

"Изучаем возможность. Мы и другие компании изучаем, и "Квадра" тоже входит в их состав", - сказал он.

"Мы всегда в процессе находимся обсуждения, но говорить о каком-то принятом решении, конечно, это мягко говорят преждевременно", - добавил Федоров.

При этом он сообщил, что ГЭХ и "Т Плюс" приостановили переговоры о слиянии активов, которые были начаты несколько лет назад.

"По "Т Плюс" пока у нас переговоров нет", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.