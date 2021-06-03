САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. McDonald’s в России планирует нанять 6 тыс. сотрудников в 2021 году. Об этом на сессии "Бизнес в постпандемическом мире: ответственное инвестирование в будущее" в рамках ПМЭФ сказал гендиректор McDonald’s Россия Марк Карена.

"Я просто коротко расскажу о том, что мы делаем в России. Мы инвестировали $2,5 млрд, у нас 63 тыс. работников и еще планируем 6 тыс. людей нанять в этом году", - сказал он.

По его словам, все то, что продается в России производится здесь. "Мы предоставляем услуги 600 тыс. российских граждан", - добавил он.

Карена также добавил, что компания уделяет особое внимание сокращению воздействия на окружающую среду. "Мы по-прежнему решаем эту проблему поиска компаний, которые будут перерабатывать пластик. На самом деле до 2025 года мы планируем полностью отказаться от использования пластмассовых материалов", - добавил гендиректор McDonald’s Россия.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.