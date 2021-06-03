SberCloud и "Уралхим" будут вместе развивать технологии работы с большими данными

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) и "Уралхим" договорились о сотрудничестве в создании новых решений в сфере обработки больших массивов данных (big data). Соответствующее соглашение было заключено в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила ТАСС пресс-служба SberCloud.

"Целью меморандума о сотрудничестве является развитие партнерства двух компаний в совместном продвижении сервисов и технологии обработки больших данных. <…> В планах сторон - организация совместных разработок в сфере обработки больших данных и создание цифровых моделей для российского и зарубежных рынков. Компании также намерены сотрудничать в реализации государственных программ и приоритетных национальных проектов в данной технологической области", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Компания SberCloud, выступающая поставщиком облачных услуг для корпоративных клиентов и частных пользователей, входит в число партнеров "Уралхима". Облачная платформа SberСloud.Advanced позволила российскому производителю минеральных удобрений реализовать проект по внедрению платформы корпоративных данных и глубокой аналитики.

"Это первый крупный коммерческий контракт SberCloud с ключевым клиентом с использованием продвинутых платформенных сервисов для корпоративного хранения данных. <…> [Он] открывает широкие перспективы для развития платформы SberCloud.Advanced в сервисах и услугах для компаний промышленности, активно внедряющих системы аналитики больших данных и находящихся в процессе цифровой трансформации своего бизнеса", - считает генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Первый заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам ОХК "Уралхим" Игорь Буланцев, которого цитирует пресс-служба SberCloud, отметил большое внимание, которое российский бизнес уделяет внедрению современных инструментов оптимизации работы.

"Совместные реализованные проекты с компанией SberCloud уже показали нам свою эффективность, именно поэтому мы заинтересованы и в дальнейшем развитии сотрудничества. Уверен, что внедрение платформы SberСloud.Advanced положительно скажется на наших бизнес-процессах", - заключил Буланцев.