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Bloomberg: Венгрия и "Газпром" предварительно договорились о поставках газа на 15 лет

По данным агентства, сделка может вступить в силу 1 октября

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти Венгрии и российская газодобывающая компания "Газпром" достигли предварительного соглашения о поставках газа сроком на 15 лет. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

По данным агентства, сделка может вступить в силу 1 октября, когда закончится действие старой договоренности.

В июне прошлого года Венгрия договорилась с "Газпромом" о поставках с октября 2020 года по октябрь 2021 года 4,2 млрд куб. м газа.

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