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ПМЭФ-2021
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Минпромторг не ждет дефицита машин в России из-за мировых проблем с компонентами

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, "это лишний сигнал к тому, что нужно развивать собственную компонентную базу для того, чтобы иметь больше независимости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Минпромторг пока не ожидает дефицита машин в РФ из-за мировых проблем с автокомпонентами, заявил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ.

"Мы не ожидаем пока каких-то драматических последствий этих перебоев. Рассчитываем на то, что мы найдем решение. Но это лишний сигнал к тому, что нужно развивать собственную компонентную базу для того, чтобы иметь больше независимости", - сказал он.

"Дефицита машин не должно быть", - добавил министр.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы с дефицитом на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors (GM), японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем. В России за последний месяц два раза на два дня приостанавливал производство некоторых моделей "Автоваз".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
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