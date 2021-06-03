"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Минск до 10 рейсов в неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Минск с пяти до десяти рейсов в неделю. Об этом в четверг сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов в интервью студии НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

"Мы обратились с дополнительной заявкой в наш штаб. С этой недели мы получили увеличение частоты - у нас было пять в неделю, сейчас увеличили до 10", - сказал он.

Полубояринов добавил, что наблюдается повышенный спрос на направление Москва - Минск.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.