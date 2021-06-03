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ПМЭФ-2021

Путин будет принимать участие в мероприятиях ПМЭФ в гибридном формате

Президент России очно примет участие в пленарной сессии форума 4 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Мероприятия с участием президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будут проходить в комбинированном, гибридном формате. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Формат проведения форума будет комбинированный", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что в пятницу "президент будет очно присутствовать на пленарной сессии" ПМЭФ. "Далее в гибридном формате будут различные мероприятия", - добавил Песков.

В частности, в четверг Путин, который уже прибыл в Петербург, по видеосвязи примет участие в церемонии подписания ряда крупных соглашений на полях форума.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПМЭФ-2021
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