САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф пообещал не прощать сотрудникам "Сбера" хамства по отношению к клиентам.

"Если человек совершил ошибку, нанес ущерб моему бизнесу и потерял какие-то деньги, мы это ему простим, мы его научим. Это нормальная история - ошибка. Но если он не соответствует нашим ценностям - нахамил клиенту, заставил клиента покинуть [банк], то это мы ему не простим, этот человек будет уволен", - заявил он, выступая на Питерском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Банкир отметил, что, чтобы сделать большую организацию клиентоцентричной, нужно использовать цифровые технологии и учитывать культуру, принятую в обществе. "Какие базовые элементы в клиентоцентричной организации? Я бы сказал это два ключевых элемента. Первое, это технологии. Это могут сделать сегодня только современные платформенные компании, которые понимают, кто клиент и какие его потребности. Второе, это культура", - сказал он.

Греф привел пример недостатка цифровизации, когда Сбербанк не мог выдавать карты в любом отделении, так как не был на достаточном уровне налажен мониторинг мошенничества. "Мы не могли выдавать карты где угодно, потому что у нас недостаточно хорошо работал фрод-мониторинг. Мы начали выдавать, началось огромное количество мошенничества. Мы прекратили это. Пока мы не внедрили самые современные технологии, искусственный интеллект, борьбу с мошенничеством, только после этого мы смогли это дело выпустить", - сказал он.

Глава Сбербанка добавил, что в отличие от больших корпораций для маленьких организаций технологии не так критичны. "Маленькая кофейня знает в лицо каждого своего клиента, под него готовит завтрак обед и ужин. Это самая клиентоориентированная организация. Но если у тебя большое количество клиентов, как у нас, больше 100 млн или как у государства, 150 млн, то на первый план выходят технологии. Но одни технологии это не сделают, это совместно с культурой", - полагает он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.