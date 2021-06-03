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ПМЭФ-2021

РФПИ и "Русхим" создадут газохимический комплекс на территории российской Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа "Русхим" объявили о партнерстве, предусматривающем инвестиции фонда для создания на территории Российской Арктики в Ненецком автономном округе нового вертикально-интегрированного газохимического комплекса. Объявление состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении фонда.

В рамках проекта предполагается разработка Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений со строительством завода по производству метанола первоначальной мощностью 1,8 млн. тонн с возможностью ее последующего увеличения.

Кроме того, будет осуществлено строительство портовой инфраструктуры с выходом на Северный морской путь (СМП) для экспорта продукции предприятия. Реализация проекта позволит создать более 1 тыс. новых рабочих мест.

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РоссияПМЭФ-2021
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