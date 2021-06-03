Песков: дедолларизация идет во многих странах из-за беспокойства за надежность валюты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Процесс дедолларизации происходит во многих странах мира в связи с сомнениями в надежности американской валюты. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив при этом, что вопрос об отказе России от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) следует адресовать в правительство, а не в Кремль.

"Это не должен пояснять Кремль, это должно пояснять правительство", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу объяснить причину решения о полном отказе от доллара США в структуре ФНБ.

"Я только могу сказать, что процесс дедолларизации постоянный, он сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс дедолларизации имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты", - отметил Песков.