Украина попросила Германию пригласить ее на переговоры с США по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 3 июня. /ТАСС/. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник утверждает, что Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку - 2". Об этом дипломат заявил в опубликованном в четверг интервью газете Welt .

"Северный поток - 2" наносит удар в самое сердце Украины - как с экономической точки зрения, так и политики безопасности. В этой связи мы требуем получить возможность сидеть за одним столом на американо-германских переговорах, касающихся этого крайне опасного проекта", - сказал Мельник, добавив, что соответствующая просьба была передана властям ФРГ в минувший вторник.

"Будет катастрофой, в том числе для взаимного доверия, если между Берлином и Вашингтоном будет заключена сделка за счет Украины", - заявил украинский дипломат.

Во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил, что представители правительства ФРГ ведут с администрацией США переговоры в Вашингтоне по вопросу реализации проекта "Северный поток - 2" и урегулирования разногласий, связанных со строительством газопровода. Ранее об этом сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на источники в кабмине.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду обсудил с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хеккером, который возглавляет немецкую делегацию переговорщиков, Россию, Украину и энергетическую безопасность стран Европы, при этом группа экспертов от правительств двух стран провела консультации по "Северному потоку - 2".

Санкции США

21 мая Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон принял решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода. В черный список включены суда "Академик Черский", "Артемис офшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".