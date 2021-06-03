Минсельхоз и РЖД заключили соглашение о развитии региональных брендов продуктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ и "Российские железные дороги" (РЖД) заключили соглашение о развитии региональных брендов продуктов питания. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В рамках Петербургского международного экономического форума Минсельхоз России и ОАО "Российские железные дороги" заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров. Стороны намерены взаимодействовать в области продвижения региональных брендов продуктов питания, в частности в рамках Национального конкурса "Вкусы России", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Минсельхозе, конкурс впервые был организован министерством в прошлом году и собрал около 500 брендов из 79 регионов. В народном голосовании приняли участие более миллиона россиян. Патрушев поблагодарил РЖД за активную поддержку конкурса, отметив, что совместная работа позволила привлечь внимание потребителей к российским продуктам и гастрономическому туризму, который начинает развиваться в нашей стране.

В текущем году Минсельхоз планирует провести второй Национальный конкурс "Вкусы России". По словам министра, помимо расширения информационной поддержки, РЖД планируют выступить партнером одной из номинаций, а также мероприятий по продвижению производителей региональных брендов.

"Участникам конкурса будут предложены варианты включения их продукции в различные сервисы железных дорог. Кроме того, прорабатываются возможности сотрудничества с операторами питания, продажи гастро-сувениров, доставки еды к поездам и многое другое", - сообщил Патрушев, отметив, что все это позволит популяризировать уникальные региональные бренды продуктов питания России.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.