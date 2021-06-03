РЖД и Ростуризм будут совместно развивать железнодорожные туристические маршруты

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. РЖД и Ростуризм на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о развитии железнодорожных туристических маршрутов в России. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Стороны намерены совместно развивать и популяризировать железнодорожные туристические маршруты в России, а также способствовать созданию системы эффективного взаимодействия с участниками туристского рынка для повышения качества услуг.

"В отличии от речных и морских круизов, железнодорожные не ограничены периодом навигации и позволяют путешествовать по стране круглый год. Сегодня мы совместно с РЖД планируем развивать и новые сетки мультимодальных перевозок, при которых совмещаются разные виды транспорта - самолет, поезд и водные метеоры, что особенно актуально для дальних территорий, например, для популярного Байкала, над доступностью которого мы работаем", - прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

"Многие уникальные природные и исторические памятники России удобно посещать именно поездами. Мы активно разрабатываем специальные комфортные маршруты для путешественников, используя поезда как своеобразные "отели на колесах". Ночью поезд находится в пути, а днем туристы могут посетить новые достопримечательности: будь то города Золотого кольца, природные памятники Карелии, регионы Кавказа или Поволжья. Пилотные проекты стали очень популярными. С начала года мы запустили уже порядка 20 уникальных туристических маршрутов, их пассажирами стали более 20 тыс. человек", - рассказал глава РЖД Олег Белозеров.

Визитными карточками железнодорожного туризма уже стали маршруты в горный парк "Рускеала" в Республике Карелия (ретропоезд "Рускеальский экспресс", круговые туристические маршруты Москва - Рускеала - Москва, Москва - Рускеала - Выборг - Москва, мультимодальный маршрут Москва - Валаам, с использованием скоростных речных пассажирских теплоходов "Метеор"). Это комплексные продукты, в основе которых - продуманная логистика и востребованные туристические программы, отметили в РЖД.

Уникальный по своей логистике и сложности маршрут туристического поезда "Жемчужина Кавказа" за одну неделю позволяет посетить Черноморское побережье, термальные источники Кисловодска, глубочайший в Европе Сулакский каньон Дагестана или Дербент, Мамаев курган в Волгограде и совершить прогулку на теплоходе по Волге. Среди популярных железнодорожных маршрутов - круговые поезда в Великий Новгород и Углич, в Великий Устюг и Кострому и другие.

В настоящее время прорабатываются новые проекты, в том числе мультимодальный туристический маршрут на озеро Байкал с посещением Казани, Екатеринбурга, Иркутска и Кругобайкальской железной дороги, объединяющий три вида транспорта: поезд - теплоход "Метеор" - самолет.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.