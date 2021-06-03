"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы в Лондон в ближайшее время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы в Лондон, прерванные в декабре на фоне сложной эпидемиологической ситуации в Великобритании, в ближайшее время, заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"В ближайшее время",- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце мая оперативный штаб по борьбе с коронавирус принял решение возобновить регулярные рейсы между Москвой и Лондоном со 2 июня. "Аэрофлот" - единственная авиакомпания, которая выполняла регулярные рейсы в Великобританию до пандемии.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.