МТС присоединилась к проекту подводной ВОЛС в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. МТС и "Морсвязьспутник" договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Арктике. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме, говорится в сообщении МТС.

Речь идет об инфраструктурных проектах на базе строительства подводной трансарктической ВОЛС по маршруту Мурманск - Владивосток с точками выхода по трассе Северного морского пути (проект "Полярный экспресс").

"Партнеры совместно проработают возможности организации отдельной линии связи между береговой станцией трансарктической ВОЛС в поселке Териберка и городом Мурманском, а также проанализируют параметры организации отдельной точки выхода трансарктической ВОЛС на территории ЯНАО. На базе ресурсов новой ВОЛС партнеры планируют строительство наземных сетей связи для нужд морских портов и добывающих предприятий регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока", - отмечается в сообщении.

Кроме того, партнеры изучат потенциал трансатлантической подводной ВОЛС для обеспечения связью и инновационными сервисами, в том числе с использованием технологии "интернета вещей" судов на трассе Северного морского пути и Дальневосточного региона РФ.

О строительстве трансарктической подводной ВОЛС "Полярный экспресс"

Arctic Submarine Fiber Optic Cable Line - стартовавший проект "Полярный экспресс" по строительству подводной трансарктической ВОЛС, связывающей Европу и Азию, через арктическую зону России, с девятью точками выхода по трассе Северного морского пути и Дальневосточного региона РФ и с возможностью включения в существующие ВОЛС с маршрутами на Европу, Азию и Америку.

Строительство пройдет в период с 2020 по 2026 годы, проект предполагает девять береговых станций по всей трассе Северного морского пути и Дальневосточного региона РФ, в 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию береговой станции в районе пос. Териберка и в НАО.

Реализация проекта по строительству подводной трансарктической ВОЛС Мурманск - Владивосток осуществляется Министерством транспорта РФ и его подведомственными учреждениями в соответствии с указом президента РФ "О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года", и определенными в указе стратегическими задачами по развитию инфраструктуры Арктики, формированию цифровой экосистемы Северного морского пути.

ФГУП "Морсвязьспутник" назначено оператором трансарктической ВОЛС и обеспечивает взаимодействие с потенциальными партнерами и потребителями.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.