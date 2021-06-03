Эксперт: KPI надзорных ведомств нужно направить на предотвращение инцидентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Критерии эффективности российских надзорных органов надо переориентировать с числа выявленных нарушений на их предотвращение. Об этом сообщила в четверг общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я предлагаю поменять KPI Роспотребнадзора на обучение для бизнеса, чтобы все соответствовало их требованиям. Пусть они получают деньги за обучение и отсутствие нарушений на территории. Суммы штрафов зачастую несоразмерны нарушениям и прибыли бизнеса. Административное давление и несоразмерные штрафы заставляют бизнес уходить в тень", - сказала Татулова.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.