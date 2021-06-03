ВСК застрахует активы и сотрудников транспортной группы FESCO

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Страховой ДОМ ВСК защитит активы и сотрудников транспортной группы FESCO. Соответствующий документ подписали председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк и председатель совета директоров группы FESCO Андрей Северилов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Начало сотрудничества с группой FESCO - знаковое событие для нас. ВСК обладает экспертизой и многолетним опытом в сфере защиты имущественных интересов владельцев грузов. Наша компания уже давно работает с крупнейшими логистическими предприятиями, поэтому мы готовы предложить новому партнеру широкую линейку вариантов страхового покрытия, исходя из специфики перевозок. Технологическая оснащенность и комплексные решения ВСК обеспечат надежной защитой и помогут сэкономить время и деньги при наступлении страхового события", - пояснил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

В частности, компания застрахует суда, автотранспорт, железнодорожные подвижные составы, а также предложит страховые продукты для сотрудников FESCO в рамках специальной программы лояльности.

Благодаря передовым методам API-интеграции с информационными системами участников транспортного процесса, клиенты группы FESCO получат упрощенную процедуру оформления перевозки. Страховая защита грузоперевозок будет предоставлена почти мгновенно.

"Мы придаем особое значение тому, чтобы FESCO сохраняла статус надежной транспортно-логистической компании и вызывала безоговорочное доверие у партнеров и клиентов. Мы не случайно выбрали ВСК нашим стратегическим страховым партером, это одна из крупнейших частных страховых компаний России с развитыми IT-технологиями и цифровыми сервисами, которая сможет предложить FESCO качественные и современные страховые продукты", - прокомментировал подписанное соглашение председатель совета директоров группы FESCO Андрей Северилов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.