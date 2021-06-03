Путин заявил, что экономика России выходит из вызванного пандемией кризиса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом", - сказал глава государства в четверг на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Путин пообещал, что в пятницу в выступлении на пленарной сессии форума также будет говорить об этом. По мнению президента, предприниматели знают о положении дел в экономике "лучше, чем кто-либо, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме".

"В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", - обратился глава государства к участникам церемонии.

Подписанные соглашения Путин назвал первыми шагами на нынешнем форуме. Он уверен, что "деловых контактов, переговоров с выходом на подписание документов будет значительно больше".

Глава государства надеется, что РФ будет не только "выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир и экономика Российской Федерации". "Но без всяких сомнений <...> мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения", - заявил Путин. Он подчеркнул, что и правительство РФ делало и будет делать все для того, чтобы поддержать развитие экономики.