Башкирия осенью подаст заявку на создание ИНТЦ на базе объединенного вуза и предприятий

УФА, 3 июня. /ТАСС/. Власти Башкирии подадут заявку в правительство РФ на создание инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) на базе объединенных вузов - БашГУ и УГАТУ и ряда крупных предприятий. Эта работа должна быть выполнена осенью, сообщил ТАСС в четверг глава региона Радий Хабиров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы готовим заявку [на создание ИНТЦ], я поставил задачу правительству республики, что осенью заявка должна уйти в правительство РФ", - сообщил Хабиров.

По его словам, речь идет о проекте на базе объединенных вузов - Уфимского государственного авиационного технического и Башкирского государственного университетов. При этом власти региона пока не определились с ключевым предприятием будущего ИНТЦ. Проект направлен на интеграцию бизнеса и науки с целью разработки и внедрения новых решений. Регион нуждается в поддержке руководства страны для создания ИНТЦ, отметил Хабиров.

ИНТЦ - совокупность организаций, осуществляющих научно-технологическую деятельность на льготных экономических условиях, которые действуют на определенной правительством РФ территории. Инициаторами проектов по созданию ИНТЦ, согласно действующему законодательству, могут выступать образовательные организации высшего образования или научные организации, которые соответствуют критериям, установленным правительством РФ. Решение о создании центров и направлениях их научно-технологической деятельности принимает правительство РФ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.