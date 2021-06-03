Рейтинг моногородов в этом году планируется провести в очном формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Подведение итогов рейтинга лучших по уровню социально-экономического развития моногородов РФ планируется в этом году в очном формате, если позволит ситуация с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила гендиректор фонда, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

"Рейтинг моногородов - наша ежегодная история, мы планируем подвести его и в этом году. Это важная не только для нас, но и моногородов традиция. Конечно, нам бы хотелось подвести итоги очередного рейтинга в офлайн-формате. Но тут как ситуация с коронавирусом позволит", - сказала Макиева.

По информации Фонда, подвести итоги рейтинга планируется во втором полугодии: летом или осенью.

Рейтинг топ-10, который проводит Моногорода.рф, помогает выявить наиболее сильные и перспективные стороны моногородов-лидеров, а также определить самые успешные проекты по улучшению качества жизни горожан. По информации фонда, неоднократными лидерами рейтинга становились города Губкин, Череповец, Кумертау, Набережные Челны, Тольятти, Невинномысск.

Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году. Он предлагает бизнесу льготные займы от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных. Также софинансируют совместно с регионом объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Ранее правительство сообщило о масштабной реформе институтов развития, в ходе которой планируется ликвидация восьми организаций, в том числе Фонда моногородов. Ожидается, что полномочия Фонда будут распределены между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными министерствами.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.