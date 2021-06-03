Путин: проекты на 1,3 трлн рублей реализуются в рамках "Фабрики проектного финансирования"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Проекты с общим объемом инвестиций порядка 1,3 трлн рублей уже реализуются в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", позволяющей снизить рыночные риски. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая в четверг по видеосвязи церемонию подписания ряда соглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что на форуме "активно идут деловые встречи, подписывается ряд важных соглашений". Так, ВЭБ.РФ, ВТБ и компания "Русская платина" планируют финансировать разработку Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае, сообщил Путин. Как рассказал президент, "совокупные инвестиции в этот масштабный проект должны составить 570 млрд рублей".

"При этом будет использован механизм "Фабрики проектного финансирования", который позволит снизить рыночные риски. Отмечу, что в рамках такого механизма уже реализуется 16 проектов с общим объемом инвестиций порядка 1,3 трлн рублей", - сказал глава государства.

"Фабрика проектного финансирования", запущенная в 2018 году, предполагает выдачу льготных кредитов на реализацию инвестпроектов стоимостью от 3 млрд рублей в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами являются одновременно госкорпорация "ВЭБ.РФ" и несколько банков. Они предоставляют заемщику синдицированный (совместный) кредит.