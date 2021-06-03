Володин: отказ от доллара в структуре ФНБ укрепит финансово-экономический суверенитет РФ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Решение Минфина в течение месяца изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив до нуля долю доллара в ней, укрепит финансово-экономический суверенитет России. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в четверг.

"Уход нашей страны от долларовой зависимости - это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России", - отметил Володин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизит с 10% до 5% долю британского фунта. Доля евро в ФНБ вырастет до 40%, юаня - с 15% до 30%, доля японской иены не изменится и сохранится на уровне 5%. Кроме того, в структуре ФНБ также появится золото, его доля составит 20%.

"Правильно поддержать это решение. В условиях, когда в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления. Такое было неоднократно. Например, в ситуации с Ираном", - подчеркнул Володин.