МЭР ожидает полного восстановления российской экономики до докризисного уровня в июне-июле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Восстановление экономики России идет с видимым опережением, ВВП может достичь докризисного уровня IV квартала 2019 года уже в июне-июле этого года, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Если сравнивать со средним по 2019 году, то по большому счету в апреле мы уже восстановились. Если брать IV квартал, то минус 0,9 процентного пункта. По маю пока сложно еще давать оценку, потому что были нерабочие дни, они несколько повлияют. Поэтому говорить о полном восстановлении к IV кварталу 2019 года - это июнь-июль. Это на 2-3 месяца раньше, чем мы предполагали, поэтому восстановление идет действительно с видимым опережением", - сказал Решетников.

Он отметил, что в качестве точки отсчета Минэкономразвития использует две величины - среднегодовой ВВП 2019 года и средний за IV квартал 2019 года.

Рост ВВП России в годовом выражении в апреле был ожидаемо высоким. Это двузначные значения, которые сложились на фоне провала прошлого года, сообщил министр. "Годовой рост в апреле ожидаемо высокий - двузначный показатель роста ВВП на фоне провала прошлого года. Но сравнивать динамику сейчас с прошлым годом немного бессмысленно по понятным причинам", - сказал он.

Предполагается, что Минэкономразвития представит свою оценку ВВП России за апрель 4 июня, после публикации доклада Росстата.

Ведомство может в июле скорректировать прогноз по ВВП на 2021 год в сторону улучшения, если тенденция восстановления сохранится в мае-июне. "Если эти тенденции устоят в мае-июне, то у нас будут основания повысить прогноз на 2021 год. Это мы будем делать в июле", - сказал министр.

По его словам, сейчас наиболее важно, что будет с траекторией восстановления экономики, поэтому особое внимание инвестициям и потребительскому спросу. "Нас беспокоит сейчас ненаблюдаемая часть доходов населения - с зарплатами и социальными выплатами все нормально, а вот предпринимательские и прочие неучтенные доходы - по этому показателю есть вопросы", - подчеркнул он.