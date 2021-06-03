"Сбер" поможет Петербургу внедрять цифровые технологии в медицине и транспорте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Сбер" и власти Петербурга договорились о совместном внедрении цифровых технологий в сфере медицины, госуслуг, транспорта, образования. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали в четверг председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Подписание этого соглашения открывает новую страницу в нашем сотрудничестве. Мы объединяем наши компетенции, ресурсы и технологии, чтобы ускорить развитие Санкт-Петербурга, сделать город максимально комфортным и удобным для жизни. Вместе мы будем внедрять цифровые технологии в медицине, развивать коммунальную, социальную и транспортную инфраструктуру, туризм, научно-инвестиционную деятельность, пассажирский транспорт и многое другое. Это комплексная, многосоставная деятельность, которая, я убежден, поможет городу в полной мере реализовать его огромный потенциал", - сказал Греф.

Также стороны планируют взаимодействовать при внедрении и развитии новых цифровых технологий и платформенных решений для повышения эффективности государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", повышать качество образования населения за счет внедрения информационных технологий, повышать конкурентоспособность инвестиционной привлекательности туристического кластера.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.