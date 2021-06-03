Японская "Такеда" направит 2,3 млрд рублей на расширение фармпроизводства в Ярославле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Одна из крупнейших мировых фармацевтических компаний "Такеда Фармасьютикалс" (Япония) вложит 2,3 млрд рублей в расширение производства лекарственных средств на своем заводе в Ярославской области. Соответствующее соглашение подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) губернатор региона Дмитрий Миронов и директор завода "Такеда Россия" в Ярославле Крис Бутткус, сообщила пресс-служба компании.

"Компания "Такеда Россия" (ООО "Такеда Фармасьютикалс") и правительство Ярославской области подписали соглашение о намерениях по расширению локализации производства инновационных лекарственных средств на заводе "Такеда" в городе Ярославле. Публичное подписание соглашения состоялось на Петербургском международном экономическом форуме. До конца декабря 2027 года "Такеда" планирует инвестировать 2,3 млрд рублей в локализацию новых инновационных лекарственных препаратов на заводе компании в Ярославле", - говорится в сообщении.

По словам Миронова, развитие фармкластера имеет приоритетное значение для Ярославской области. "Трансфер технологий по производству инновационных препаратов способствует росту числа квалифицированных специалистов в регионе, развитию технологий и фармацевтической индустрии в целом. Компания "Такеда" была одним из первых резидентов Ярославского фармацевтического кластера, и мы рады тому, что наше сотрудничество с каждым годом развивается и появляются новые перспективные проекты", - подчеркнул губернатор, которого цитирует пресс-служба японской компании.

Завод "Такеда" в Ярославле уже производит препараты, занимающие лидирующие позиции в своем классе, при этом в 2021 году началось производство полного цикла инновационного орфанного препарата для лечения пациентов со множественной миеломой, подчеркивает Бутткус. По ее словам, сейчас идет работа над локализацией еще трех препаратов, их производство начнется в ближайшем будущем, еще несколько проектов по локализации находятся на стадии рассмотрения. "Осуществляя инвестиции в производство, обучение и подготовку персонала, а также развивая сферу профессионального образования в Ярославской области, компания "Такеда" остается надежным партнером для региона и подтверждает долгосрочную приверженность России и российским пациентам", - говорит Бутткус, которого цитирует пресс-служба.

Президент "Такеда Россия" Елена Карташева подчеркивает, что японская компания создает инновационные лекарственные средства в таких терапевтических областях, как онкология, гематология, орфанные и генетические заболевания, гастроэнтерология и неврология.

"Миссия нашей компании - улучшать здоровье людей и создавать лучшее будущее для всего мира, используя последние достижения науки. Благодаря развитию современной медицины и инновационных технологий часть заболеваний удалось перевести из ряда смертельных в категорию хронических, поддающихся контролю и профилактике тяжелых осложнений, а также увеличить продолжительность жизни пациентов с редкими заболеваниями. Ставя перед собой задачу повышать доступность инновационной терапии для пациентов, мы локализуем производство препаратов на территории России, в первую очередь - на нашем заводе в Ярославле", - цитирует Карташеву пресс-служба компании.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.