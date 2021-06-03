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ПМЭФ-2021
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Силуанов заявил, что правительство не рассматривает повышение НДФЛ

По словам главы Минфина, поступления от повышенной ставки НДФЛ на высокие доходы в 2021 году могут составить около 100 млрд рублей вместо запланированных 60 млрд рублей
Министр финансов РФ Антон Силуанов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Антон Новодережкин/ТАСС

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Правительство не рассматривает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ. По его словам, поступления от повышенной ставки НДФЛ на высокие доходы в 2021 году могут составить около 100 млрд рубле вместо запланированных 60 млрд рублей.

"НДФЛ мы не рассматриваем. Мы действительно сейчас приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни. Кстати говоря, в этом году больше поступлений, чем 60 млрд., мы оцениваем, может, даже под 100 будет, поэтому нужно будет принимать решение об использовании этих дополнительных денег. Конечно, они пойдут на те же самые цели, нужно обговорить просто направление использования, какие болезни", - сказал Силуанов.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссияПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
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