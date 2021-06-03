ВТБ и Московская биржа подготовят регулирование продажи углеродных ценных бумаг

"Совместно с Московской биржей мы планируем стать пионерами во внедрении инновационных для российского рынка биржевых инструментов. Уже запущена торговля первым в России поставочным фьючерсом на пшеницу, и сейчас в партнерстве с биржей мы планируем заняться формированием рынка торговли углеродными единицами", - отметил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

В рамках соглашения Мосбиржи и ВТБ стороны сформируют нормативную базу и требования к продаже квот на выбросы парниковых газов, а также зеленых сертификатов на сокращение углеродного следа в России. Ожидается, что законодательные инициативы станут драйвером цен на квоты по выбросу парниковых газов в атмосферу. В частности, это могут быть углеродные налоги и централизованная система торговли квотами с установлением "потолка" выбросов (cap-and-trade) или определением их конкретных уровней (baseline-and-credit), которые ограничат выбросы парниковых газов. Стороны предполагают, что такие меры стимулируют компании либо приобретать право на выбросы, либо внедрять инициативы по их снижению.

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов полагает, что развитие партнерских отношений с ВТБ позволит повысить эффективность работы биржевого товарного рынка в России, предложить сельхозтоваропроизводителям и участникам финансового рынка новые сервисы и возможности, а реальному сектору российской экономики инструменты торговли квотами на выброс парниковых газов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.