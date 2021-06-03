Путин заявил, что власти активно развивают инфраструктуру туризма и отдыха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Российские власти активно развивают в стране инфраструктуру туризма и отдыха, в том числе в популярном у путешественников Крыму. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин, открывая по видеосвязи церемонию подписания ряда соглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы активно развиваем в России инфраструктуру туризма и отдыха, в том числе в таком исключительно популярном для наших граждан регионе, как Крым", - сказал глава государства.

Он отметил, что на полях ПМЭФ подписывается целый ряд соглашений о реализации проектов на Крымском полуострове, и назвал два их них. "Одно - между правительством Республики Крым и компанией "Семейные курорты" о строительстве нового курортного комплекса, в который будет вложено, во всяком случае, планируется, 14 млрд рублей", - сказал президент. Еще один документ будет подписан между властями Крыма и компанией "Агрокомплекс" имени Николая Ивановича Ткачева". Соглашение предполагает создание тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса. "Общий объем инвестиций здесь - порядка 16 млрд рублей", - добавил Путин.

Другие проекты

Глава государства также обратил внимание на ряд других соглашений, в том числе в сфере транспорта и пищевой промышленности. "Успешное развитие регионов и России в целом во многом зависит от современной транспортной инфраструктуры, - подчеркнул он. - В этой связи отмечу соглашение о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу".

Президент пояснил, что компания "ДСК "Автобан" и Евразийский банк развития инвестируют в этот проект порядка 120 млрд рублей. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута "Европа - Западный Китай".

Другое значимое соглашение, продолжил Путин, подписывается между правительством Тульской области и компанией "Черкизово". "Речь идет о создании мясоперерабатывающего кластера на территории опережающего социально-экономического развития "Ефремов", - отметил он. Общая сумма вложений составит 50 млрд рублей.