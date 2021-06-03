Французская Air Liquide инвестирует €60 млн в производство "Северстали" в Череповце

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Французская Air Liquide инвестирует €60 млн в строительство четвертой воздухоразделительной установки для Череповецкого металлургического комбината "Северстали". Об этом говорится в сообщении "Северстали" по итогам подписания контракта в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Компания Air Liquide и "Северсталь" подписали новый долгосрочный контракт на поставку кислорода для Череповецкого металлургического комбината в России. Компания Air Liquide инвестирует около €60 млн в строительство четвертой современной воздухоразделительной установки. Благодаря улучшенной энергоэффективности, новая установка уменьшит комплексное воздействие на экологию площадки, на которой уже находятся 3 воздухоразделительные установки компании Air Liquide", - сказано в сообщении.

Новая установка будет производить 1 тыс. тонн кислорода в день. Запустить ее планируется к концу 2023 года. Проектом будет управлять "Эр Ликид Северсталь" - совместное предприятие компаний (75% акций у Air Liquide и 25% акций у "Северстали").

"Общий объем производимого кислорода превысит отметку в 8 тыс. тонн в день и сделает данную площадку крупнейшим производственным объектом по производству кислорода в континентальной Европе", - отмечает "Северсталь".

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. По итогам 2020 г. компания произвела 11,31 млн т стали. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03% акций.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.