Власти Кировской области готовят заявку на создание биотехнологической ОЭЗ

ТАСС, 3 июня. Власти Кировской области планируют создать в регионе особую экономическую зону биотехнологической направленности, сообщили в четверг журналистам в пресс-центре правительства региона по итогам работы губернатора области Игоря Васильева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"С учетом существующей обстановки сейчас мы нацелены на развитие биотехнологического и иммунобиологического научно-образовательного центра мирового уровня "Биополис", в рамках которого готовится заявка на создание особой экономической зоны биотехнологической направленности в Оричевском районе", - приводятся в сообщении слова Васильева.

По данным пресс-центра, интерес к проекту проявила компания "Нанолек", которая входит в пятерку лидеров среди производителей вакцин национального календаря прививок.

Отмечается, что всего в Кировской области реализуется свыше 300 инвестпроектов стоимостью более 10 млн рублей каждый.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.