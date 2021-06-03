Первый зампред ЦБ заявил, что наличные вскоре себя изживут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Наличные деньги являются уже отходящей технологией, через несколько десятилетий их должна будет заменить цифровая валюта, считает первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов.

"Все-таки бумага - это инфекция. Говорят же - "грязные деньги", так вот мы еще получили и заразные. Наверное, это отходящая технология", - сказал он в рамках сессии на площадке Петербургского международного экономического форума.

Швецов добавил, что наличные уже сейчас используются либо для обслуживания "серого" бизнеса, либо когда нет альтернативы и возможности совершить безналичный платеж. Первый зампред ЦБ также отметил, что пандемия способствовала отказу от наличных.

"Я думаю, наличные тоже когда-то, через 20-30 лет, будут маргинальными. Вот цифровой рубль должен будет их заменить. И скорость создания этого продукта очень сильно зависит от технологической готовности", - сказал он.

Вместе с этим Швецом подчеркнул, что пока нет окончательного решения о введении цифрового рубля. Так, до конца года регулятор планирует создать прототип платформы для цифровой валюты, и только после тестирования будет принято окончательное решение о судьбе проекта.

В октября 2020 года ЦБ РФ представил в докладе концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.