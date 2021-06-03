ОДК и Новикомбанк заключили соглашение о финансировании на 3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Новикомбанк заключил с производителем газотурбинных двигателей "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) соглашение о финансировании в размере 3 млрд рублей для реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности. Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили ТАСС в пресс-службе ОДК.

"Программа, которая реализуется в соответствии с соглашением между "ОДК-Климов" и Минпромторгом России, обеспечит рост производства гражданской, экспортно-ориентированной, конкурентоспособной на мировых рынках продукции", - проинформировали там.

"Диверсификация производства - одна из приоритетных задач, поставленных на государственном уровне, поэтому важно поступательно увеличивать выпуск гражданской продукции. За счет льготных кредитов, предоставляемых Новикомбанком, мы планируем нарастить объемы производства ключевых гражданских продуктов "ОДК-Климов" - двигателей ВК-2500ПС-03, применяемых на вертолетах Ми-171А2, ТВ3-117ВМ/ ВМА 3-й серии для вертолетов "Ми" и "Ка", а также систем автоматического контроля", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора "ОДК-Климов" Александра Ватагина.

Как отметили в пресс-службе, Новикомбанк реализовал уникальный алгоритм взаимодействия с предприятиями, выступая в качестве банка-организатора финансирования. "Оказывая полную поддержку на всех этапах проекта, банк уделяет особое внимание интеграции в проект доступных мер господдержки и привлечению институтов развития", - приводятся в сообщении слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.